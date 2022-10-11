دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يراهن في ذلك على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال أوربان، في مقابلة عامة مع مجلة "شيشرون" في برلين اليوم الثلاثاء: "وقف إطلاق النار لا يجب أن يكون بين روسيا وأوكرانيا، بل بين أمريكا وروسيا.. من يعتقد أن هذه الحرب ستنتهي عبر مفاوضات روسية-أوكرانية لا يعيش في هذا العالم. حقيقة القوة مختلفة".

وقال أوربان إن أوكرانيا تستطيع الدفاع عن نفسها ضد الغزاة الروس فقط لأنها تتلقى دعما عسكريا من الولايات المتحدة، مضيفا أن الحرب مفتوحة اليوم، لأن الأمريكيين أرادوها على هذا النحو، وقال: "لهذا السبب يتعين على الأمريكيين أن يتفقوا مع الروس. وحينها ستنتهي الحرب".

كما أوضح أوربان أنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن سيكون مفاوضا مناسبا للجانب الأمريكي، وقال: "لقد تمادى الرئيس الأمريكي"، مشيرا إلى أن بايدن قال أشياء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجعل من الصعب على الاثنين التفاوض حول السلام، وقال: "سيبدو ما أقوله وحشيا، لكن الأمل في السلام يعني دونالد ترامب".

يُذكر أنه بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا وصف بايدن بوتين بأنه "جزار" و"مجرم حرب" و"دكتاتور قاتل".

ويُجري أوربان حاليا زيارة لبرلين تستغرق عدة أيام، والتقى أمس الاثنين المستشار أولاف شولتس وسلفته أنجيلا ميركل.

ويشارك أوربان في حلقة نقاش بعنوان "عاصفة تجتاح أوروبا - حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة والتحديات الجيوسياسية"، والتي تنظمها مجلة "شيشرون" في برلين.