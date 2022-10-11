ألمانيا تسجل ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم، أن هذا المعدل - وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام - بلغ حاليا 5ر787، مقابل 1ر598 أمس الاثنين، وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 374، وقبل شهر 9ر220.



وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 172 ألفا و536 إصابة جديدة بالفيروس. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 185 حالة.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 34 مليونا و121 ألفا و168 حالة.



ولكن المعهد ذكر أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.