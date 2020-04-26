فعاليات وأنشطة دعوية مكثفة بالأوقاف خلال الشهر الجاري

وقف إمام مسجد السلطان أبو العلا ومفتش بالوزارة عن العمل للسماح بإقامة أمسية إنشادية بالمسجد دون تصريح

تعمل وزارة الأوقاف خلال الشهر الجاري على تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد، إضافة إلى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بمشاركة واعظات الوزارة، ضمن خطة الأوقاف لإعادة المساجد لأداء دورها كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا.



وواصلت الوزارة أمس، فعاليات الأسبوع الدعوي ميلاد أمة بمسجد الإمام الحسين، تحت ‏عنوان: "النبي القدوة في بيته وحياته"، والذي تم إطلاقه في 7 محافظات، إضافة إلى مبادرة "نبي الهدى" بمشاركة واعظات الأوقاف في 18 مسجد على مستوى المحافظات.



من جهته أكد مصدر بالوزارة، أن الوزارة ستواصل خلال الفترة المقبلة تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد فضلا عن المباردات ومجالس القراء لإعادة الدور الحقيقي للمسجد، وضمن خطتها لتنفيذ هذه الأنشطة بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وتعظيم دور الواعظات من خلال إشراكهم في تلك الأنشطة.



وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، أن الأنشطة الدعوية والمجالس التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف الأعمار، لكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على مدريات الأوقاف بالمتابعة الدورية لهذه الأنشطة.



وفي سياق آخر، اعتمد وزير الأوقاف محمد مختارجمعة، وقف عمرو سيد النجار علي، إمام مسجد السلطان أبو العلا، وأيمن إبراهيم محمد عبد الرحمن مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالك عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي وما نسب إليهما من مخالفة وتقصير والسماح بإقامة أمسية إنشادية بالمسجد دون تصريح وبما لا يتسق مع هيبة وجلال المسجد.



وكلف جمعة، رئيس القطاع الديني هشام عبدالعزيز، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من أسهم أو شارك في المخالفة.