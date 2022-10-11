مستشار وزير الثقافة: مهرجان الإسكندرية السينمائي يفتح نافذة للشراكة بين مبدعي مصر ودول البحر المتوسط

قال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، إن الدورة ٣٨ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فتحت نافذة للشراكة والتعاون بين مبدعي مصر ودول البحر المتوسط.

وأضاف عبد الجليل -في كلمته خلال حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي أقيمت مساء اليوم /الاثنين/ بمكتبة الإسكندرية بحضور حشد من الفنانين وصناع السينما- أن مكتبة الإسكندرية هي إحدى منارات الفكر والعلم، وقد تحولت مدينة الإسكندرية إلى حالة ثقافية عالمية وحاضنة للإبداع لا ينجو من هواها فنان.

وقدم رئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة درع تكريم لمحافظ الإسكندرية محمد الشريف تقديرا لدعمه للمهرجان، ورئيس جمعية "خليجيون في حب مصر" الدكتور يوسف العميري، وعضو البرلمان النائبة منى عمر، وفنان الكاريكاتير عمرو فهمي مصمم ملصق (بوستر) "اضحك للسينما" (الملصق الرسمي للمهرجان).

كما سلم رئيس المهرجان جائزة أفضل ممثلة للفنانة السورية جيانا عنيد عن دورها في الفيلم السوري "حكاية في دمشق" إخراج أحمد إبراهيم، وجائزة أفضل ممثل للفنان اللبناني صالح بكري عن فيلم "بيروت هولدم" إخراج ميشيل كمون.

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان فوز الفيلم الجزائري "سولا" للمخرج صلاح إسعاد بجائزة أحسن فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة، وفوز الفيلم اللبناني "فرح" إخراج حسيبة فريحة وكنتن أوكسلي بجائزة العمل الأول في مسابقة الفيلم العربي، وهو إنتاج مشترك بين لبنان والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

كما أعلنت لجنة التحكيم فوز الفيلم السوري "مدينة الملاهي" سيناريو وإخراج نور خير الأنام بجائزة أفضل فيلم قصير، وفيلم "ضربة جزاء" للمخرج روك بيسيك وهو إنتاج مشترك بين كرواتيا والنمسا وسلوفينيا بجائزة لجنة التحكيم، وفيلم "القلعة البيضاء" للمخرج إيجور درلجاكا من البوسنة بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو.