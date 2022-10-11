تظاهر الآلاف غرب باكستان عقب هجوم مسلح على حافلة مدرسية

تظاهر الآلاف، اليوم الثلاثاء، في مدينة "مينجورا" بوادي سوات في شمال غرب باكستان عقب وقوع هجوم مسلح على حافلة مدرسية أمس.

وكان مسلح قد أطلق النار على حافلة مدرسية صغيرة؛ ما أسفر عن مصرع سائق الحافلة وإصابة طالب بجروح خطيرة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن هذا الهجوم يأتي بعد مرور عقد من الزمان على إطلاق النار على الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام من قبل حركة طالبان في المدينة نفسها؛ ما يثير المخاوف من عودة ظهور النشاط المسلح في وادي سوات.

وتجمع نشطاء سياسيون وأعضاء من المجتمع المدني ومواطنون في تقاطع رئيسي في المدينة ورددوا شعارات تندد بالهجوم، وتطالب بسرعة القبض على مرتكبيه وباستعادة السلام والأمن.

وتسبب الاحتجاج في حدوث توقف تام بالمدينة، كما أغلقت الأعمال التجارية والأسواق أبوابها تضامنا مع التظاهرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم أمس.. وقال ظافر خان الضابط بالشرطة المحلية أمس الاثنين، إن عملية البحث عن الجناة - الذين فروا من موقع الحادث على متن دراجة نارية - لاتزال جارية.

تجدر الإشارة إلى أن وادي سوات كان مركزا لعملية عسكرية امتدت لشهور في عام 2009، لطرد مسلحين خارج المنطقة، ولكن العملية أسفرت أيضا عن نزوح مئات آلاف السكان.