لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي تمهد الطريق للارتقاء بمعايير التحكيم

شددت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزام الاتحاد القاري بضمان مواصلة حصول حكام قارة آسيا على أعلى معايير التدريب والإشراف والإرشاد، وذلك خلال اجتماعها السادس الذي عُقد اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي عن بعد.

وصادقت اللجنة، التي اجتمعت برئاسة دو زهاوكاي، على عدد من القرارات الهادفة للارتقاء بمعايير الانضمام والاختيار لمقيمي حكام النخبة ومحاضري حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدون الاعتماد على دورات "فوتورو 3" في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار التحديات الخاصة في عملية الاختيار الحالية، حيث يتم اختيار مقيمي ومحاضري الحكام من خلال دورات "فوتورو 3" التي تقام في كل منطقة، بالاعتماد على التقييم والتوصيات المقدمة من محاضري هذه الدورات.

ولكن بسبب التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، فإن دورات "فوتورو 3" كانت تقام في الفترة الماضية عبر تقنية فيديو الاتصال، ولم يتم تقديم أي نتائج لها خلال العامين الماضيين.

وبناء على ذلك، وضمن جهود تحسين معايير الاختيار، فإنه يتوجب على مقيمي ومحاضري حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امتلاك خبرة لا تقل عن خمس سنوات ضمن قائمة حكام النخبة، بدلا من المعيار الحالي الذي يتمثل في امتلاك خبرة عامين.

كذلك يتوجب على مقيمي ومحاضري حكام النخبة أن يكونوا أقل من سن 65 عاما عند تاريخ الأول من يناير من عام الترشيح، ويجب أن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية كتابة ومحادثة.

ومن المتطلبات الجديدة، أن يكون محاضري حكام النخبة، يعملون بشكل فعلي كمحاضري حكام في اتحاد وطني.

وضمن جهود تحسين اختيار مقيمي حكام النخبة، فإن الاتحاد الآسيوي سيأخذ بعين الاعتبار حكام النخبة المتقاعدين والذين يمتلكون خبرة بالنسخة السابقة من كأس العالم، وذلك بعد عملية تقييم يقوم بها الاتحاد القاري.

كذلك سيأخذ الاتحاد الآسيوي بعين الاعتبار، اختيار حكام النخبة المعتزلين، والذين عملوا في مجال تطوير وتدريب الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعد عملية تقييم يقوم بها الاتحاد.

وأشادت اللجنة بأداء حكام قارة آسيا، والذين واصلوا التألق في أهم بطولات العالم، وذلك عبر التكليفات التي حصلوا عليها في مختلف بطولات الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم والبطولات الإقليمية والدولية.

كذلك أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بمتابعة مواصلة الاتحاد الآسيوي عملية تطوير الحكام من خلال تنظيم العديد من ورشات العمل والدورات والندوات، والتي أقيمت منذ الاجتماع الأخير، وكذلك الدور البارز لأكاديمية الحكام وبرنامج نجوم التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.