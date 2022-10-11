ألمانيا: تحريك دعوى قضائية ضد مراهق بتهمة التخطيط لهجوم ذي دوافع يمينية متطرفة

حرك مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا دعوى قضائية ضد طالب (17 عاما) بتهمة التخطيط لهجوم ذي دوافع يمينية متطرفة في مدرسته الثانوية بمدينة إيسن.

وأعلن الادعاء العام اليوم الثلاثاء في كارلسروه أن الطالب متهم بالتحضير لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة وبتمويل الإرهاب وانتهاكات قانون الأسلحة والمتفجرات.

ومن المنتظر أن تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف قرارا بشأن قبول الدعوى أو رفضها.

ويفترض المحققون أن المتهم الألماني أراد أن يتسبب في حمام دم في 13 مايو الماضي في مدرسة "دون بوسكو" الثانوية في إيسن. وقد اعتقلته السلطات في اليوم السابق في منزل والديه بعد أن أبلغ عنه أحد زملائه. وتولى مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق بسبب "الأهمية الخاصة" للقضية، حيث كان يخطط المتهم "لقتل معلمين وعدد كبير من الطلاب".

وعثر ضباط الشرطة خلال عملية القبض على المتهم على أقواس وسكاكين وسواطير ومسدسات ضغط هواء ومواد لقنابل أنبوبية "وكل ما هو ضروري لتصنيع عبوة ناسفة".

ودوّن المراهق تفاصيل "المجزرة" المخطط لها في يوميات و"بيان". وكتب إرشادات شاملة للمقلدين وسجل رسائل فيديو بها. وبحسب البيانات، تحدث المتهم في السجن الاحتياطي إلى موظفين "بصراحة عن خطته للهجوم، وخيالاته للقتل، وكراهيته للأجانب" وإعجابه بمجرمين سابقين من اليمين المتطرف.