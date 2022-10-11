مع اقتراب موعد تكليف زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجيا ميلوني بتشكيل الحكومة الايطالية، يتسأل المعظم عن سياسة الحكومة المقبلة فيما يخص ملف الهجرة ولاسيما وأن تحالف اليمين المتطرف الذي تقوده ميلوني يتبنى موقفاً متشدداً حيال هذا الملف تحديداً.

ورأت تقارير صحفية إيطالية أن شبح المراسيم الأمنية الذي يتعهد وزير الداخلية الإيطالي السابق وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني باستعادته في أسرع وقت ممكن، سيعود من جديد. وأشارت التقارير إلى أن الحلول تتركز على عقد اتفاقيات مع ليبيا في هذا الشأن و إنشاء بؤر ساخنة في شمال إفريقيا.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية، حصول حزب "إخوة إيطاليا" وشركائه حزب "لا ليجا" (الرابطة) الشعبوى اليمينى بقيادة سالفينى وحزب "فورتسا إيطاليا" المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكونى على 112 مقعدا من إجمالى 200 مقعد فى مجلس الشيوخ، و235 مقعدا من إجمالى 400 مقعد فى مجلس النواب.

وتحرص ميلوني على تشكيل مجلس وزراء يتمتع بالمصداقية، لطمأنة المستثمرين والحلفاء بشأن ديون البلاد وأزمة الطاقة والعجز المحتمل عن ضمان تدفق 200 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي إليها.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، حيث يتمتع تحالف ميلوني بأغلبية مريحة، الخميس المقبل. وتتعلق الآمال بتولي الحكومة الجديدة مهامها في 20 أكتوبر على أقرب تقدير، وهو موعد اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي.

ميلوني تعهدت أكثر من مرة بتسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى دولهم وتشديد قواعد اللجوء. كما دعت إلى فرض حصار بحري على شمال أفريقيا لمنع المهاجرين من الإبحار، إلى جانب دعوتها لمعاودة وضع قيود على أنشطة سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات خيرية.

لكن ما الذي يجب أن نتوقعه بشأن ملف المهاجرين و مراكز الاستقبال في ظل الحكومة المقبلة؟

الحكومة السابقة من خلال إدارة سالفيني لوزارة الداخلية والمراسيم الأمنية عملت على تفكيك نظام الاستقبال الإيطالي من خلال تجريم عمل المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط.

*برنامج حكومة يمين الوسط حول الهجرة

ولفهم تحركات حكومة ميلوني في هذا الملف، نحتاج إلى إلقاء نظرة على البرنامج الموحد ليمين الوسط الذي يخصص صفحة كاملة "للأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية".

في هذا الفصل اختلط موضوعا الأمن والهجرة. وتطرق موقع صحيفة "فانباج" الإيطالي إلى النقاط المدرجة في ملف المهاجرين والاستقبال، وهي ما يلي:

• المراسيم الأمنية.

• محاربة الهجرة غير الشرعية والإدارة المنظمة لتدفقات الهجرة الشرعية.

• تعزيز الإدماج الاجتماعي والعمالي للمهاجرين الشرعيين.

• الدفاع عن الحدود الوطنية والأوروبية بناءً على طلب الاتحاد الأوروبي مع الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، مع مراقبة الحدود ومنع عمليات الإنزال، بالاتفاق مع سلطات شمال إفريقيا لوقف الاتجار بالبشر.

• إنشاء نقاط ساخنة في مناطق غير أوروبية يديرها الاتحاد الأوروبي لتقييم طلبات اللجوء.

• ضمان الموارد اللازمة للبلديات لتغطية نفقات إدارة ورعاية القصر غير المصحوبين.

وفيما يتعلق بعودة المراسيم الأمنية، فهي تمثل واحدة من نقاط القوة لسالفيني حتى لو كانت هناك مشكلات واضحة خاصة حول تفكيك نظام الاستقبال.

لكن بالنسبة لحزب الرابطة، القضية تعد مقياس للهوية ومثالية للدعاية المناهضة للمهاجرين. هناك أيضًا حديث عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدفقات المنظمة للدخول إلى إيطاليا، فضلاً عن تعزيز الإدماج الاجتماعي لأولئك الذين يتواجدون في إيطاليا بطريقة شرعية. بالإضافة لذلك هناك ضمانات مالية للبلديات التي ترعى القصر غير المصحوبين بذويهم.

وحول سياسات السيطرة على التدفقات، قالت الصحيفة الإيطالية إنه فيما يتعلق بالجوانب التي تهم بشكل أكثر دقة عمليات الإنزال من البحر الأبيض المتوسط​ والتي لا تزال تمثل حالة طوارئ يومية في جنوب إيطاليا، هناك مقترحان أساسيان: من ناحية هناك حاجة إلى مراقبة الحدود والدفاع عن الحدود الوطنية، و من ناحية أخرى عقد اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا "لوقف الاتجار" وإنشاء نقاط ساخنة هناك مباشرة حيث يمكن تقييم طلبات اللجوء.

وقالت "فانباج" إنه في الأساس يمكن تعزيز الاتفاقات مع ليبيا، التي انتقدتها المنظمات غير الحكومية والمراقبين الدوليين بشدة في السنوات الماضية.

أما فيما يتعلق بالضوابط مباشرة في بلدان شمال إفريقيا تحت سيطرة الاتحاد الأوروبي، فيبدو أن القدرة على تنفيذها معقدة للغاية، بحسب الصحيفة.



