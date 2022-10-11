الخارجية الروسية: موسكو سترد على الفور إذا أغلقت فنلندا قنصليتها في توركو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا سترد على الفور إذا أغلقت فنلندا القنصلية العامة الروسية في مدينة توركو.

وقالت المتحدثة -تعليقًا على مطالب عمدة توركو بإغلاق البعثة الدبلوماسية الروسية في المدينة- إن "مثل هذه التصريحات هي محاولة جديدة من جانب السياسيين الفنلنديين الذين يعانون من الروسوفوبيا (رهاب الروس) لكسب شعبية رخيصة من خلال إثارة خطوة مواجهة أخرى ضد روسيا، مع إمكانية التنبؤ بعواقب ذلك تمامًا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُشار إلى أن فنلندا قررت إغلاق حدودها أمام السياح الروس اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي، بعدما أقدم عدد كبير من المواطنين على مغادرة روسيا عقب صدور قرار بالتعبئة العسكرية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.