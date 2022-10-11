الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول جمهوريا بمسابقة تنمية القدرات والمبدعين فنيا

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن قطاع تعليم المحافظة نجح في حصاد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الفنية "الأشغال الفنية والتعبير المجسم".

جاء ذلك ضمن مسابقات مركز تنمية للقدرات والمبدعين فى التربية الفنية لصيف 2022، والذي تم تنفيذه، بالتعاون مع مدير الشئون التنفيذية بالمديرية وتوجيه عام التربية الفنية بمقر مدرسة الزهور الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية؛ لخدمة أبناء مركز الخارجة المبدعين في مجال التربية الفنية طوال فترة الإجازة الصيفية.

وأشار حسن إلى جهود جميع القائمين على العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف أمام لجنة التحكيم الموفدة من وزارة التربية والتعليم، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة الخارجة التعليمية، وتوجيه عام التربية الفنية بالمديرية والإدارة التعليمية؛ للحرص على التنافس وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.