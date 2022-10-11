ريسينج كلوب يهزم أتلتيكو توكومان وينتزع وصافة الدوري الأرجنتيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صعد فريق ريسينج كلوب إلى المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على أتلتيكو توكومان 2 / صفر مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب نيولز أولد بويز على سنترال كوردوبا سانتياجو 3 / صفر وإستوديانتس لابلاتا على لانوس 3 / 1 .

ورفع ريسينج كلوب رصيده إلى 44 نقطة لينتزع المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف أمام أتلتيكو توكومان ومتأخرا بفارق نقطتين خلف المتصدر بوكا جونيورز.

وحسم ريسينج كلوب مباراته أمام أتلتيكو توكومان بهدفين نظيفين سجلهما انزو كوبيتي وإيوجينيو مينا في الدقيقتين السادسة و44 .

كذلك تغلب نيولز أولد بويز على سنترال كوردوبا سانتياجو 3 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد سنترال كوردوبا سانتياجو عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لنيولز أولد بويز، ايفان راميرز لاعب سنترال كوردوبا سانتياجو (بالخطأ في مرمى فريقه) وويللر ديتا ومارسيلو اسبوندا في الدقائق 42 و54 و79 .

وتغلب إستوديانتس لابلاتا على لانوس 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر ويتجمد رصيد لانوس عند 20 نقطة في المركز السادس والعشرين.

وسجل الأهداف الثلاثة لإستوديانتس لابلاتا، ليوناردو دياز (هدفان) وماورو بوسيلي في الدقائق 22 و40 و75 بينما سجل خوسي ساند الهدف الوحيد لفريق لانوس في الدقيقة 82 .