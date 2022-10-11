الكشف عن شرط جزائي خاص في عقد هالاند مع السيتي

كشفت تقارير إعلامية عن التفاصيل الخاصة ببند فسخ عقد النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حال رغبة أحد من الأندية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة «ذي أتلتيك» البريطانية أن بند فسخ عقد هالاند قيمته 200 مليون يورو وتبدأ من عام 2024، وتكون سارية المفعول لعدد من الأندية، والأندية التي لا يمكن أن تكسر عقده هي أندية البريمرليج لكونها منافسة للسيتي محلياً، وتقل قيمة فسخ التعاقد كلما اقترب العقد من نهايته

وأضافت الصحيفة:" بالنسبة لمانشستر سيتي فالموضوع شكلي لأنهم يعتمدون على مقاربة منذ فترة طويلة، وهي أن لا يرفضوا طلب لاعب يرغب بالخروج من ناديهم، حدث ذلك مع أوتامندي، ساني، أو حتى برناردو سيلفا، كل ما يجب هو أن يكون الطلب معقولاً على الطاولة".

وأتمت الصحيفة:" بنزيما سيتم تمديد عقده مع ريال مدريد ليصل 2024، ونفس الشيء البرسا مع ليفاندوفسكي الذي لديه عقد لغاية 2026، توقيت مثالي لثنائي إسبانيا للدخول في سباق لأجل هالاند، إلا أن العملية لن تكون سهلة، بالإضافة لبند فسخ عقده من السيتي سيتوجب دفع مكافأة و عمولات أخرى لجلبه".