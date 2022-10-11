 الكويت: توقف وحدات مصفاة ميناء الأحمدي عن العمل بعد تعرضها لأعطال - بوابة الشروق
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الكويت: توقف وحدات مصفاة ميناء الأحمدي عن العمل بعد تعرضها لأعطال

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 4:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 4:06 ص

أعلنت شركة البترول الوطنية عن تعرض عدد من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة لانخفاض في طاقته التكريرية، مما أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل الساعة 8 مساء اليوم، وذلك بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.

ونوهت الشركة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أنها تتواصل حالياً مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لكي تتمكن من إعادة تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.

كما أكدت الشركة أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتاثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.

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