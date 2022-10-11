محافظة الإسكندرية: سقوط أمطار خفيفة مع استمرار حركة الملاحة

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء لأمطار خفيفة لم يؤثر سقوطها على حركة الملاحة وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية أو ذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة للمدارس والجامعات.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات لمواجهة أي ظروف وتسهيل حركة المواطنين.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.