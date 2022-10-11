محافظ كفر الشيخ يشيد بدور الشباب: حراك علمي وفكري بالمشروعات الخضراء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك حالة حراك علمي وفكري بمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيداً بدور الشباب في هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها، ضمن فعاليات مؤتمر عرض المشروعات الفائزة على مستوى محافظات كفر الشيخ والغربية والمنوفية في مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام بقاعة المركز الثقافي بطنطا.

وأشار نور الدين إلى أن المشروعات تنوعت بين تدوير المخلفات والحصول علي طاقة نظيفة، وبين تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي المكثف الصديق للبيئة، وإنتاج السجاد المعالج ضد البكتريا أو مشروعات تحويل الملوثات وثاني أكسيد الكربون لمنتجات صديقة للبيئة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم اختيار 6 مشروعات ناجزة في كفر الشيخ بعضها بشأن الطاقة البسيطة مشيراً أن هذه المشروعات تم تحقيقها بالفعل في كفر الشيخ في مجال الاستزراع السمكي وغيرها، والأهم أننا وجدنا العديد من الفصول في التعليم الفني للاستزراع السمكي، نظراً للحاجة إلى فنيين.

وأكد أن المحافظة تنتج 42٪ من الإنتاج السمكي بعيداً عن بركة غليون، وقد وقع الاختيار على مشروع تدوير المياه في الاستزراع السمكي، وتعتمد التجربة على استخدام الطاقة الخضراء، من بين ٦ مشاريع تم تقديمهم ضمن المبادرة، وهذا يتم باستخدام العلم وطاقة الشباب والبيئة المحيطة.



وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، للمشاركة في المؤتمر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، والمتخصصين في مجال البيئة، ويتضمن المؤتمر عرض فيديوهات للمحافظات الثلاثة عن دورها في حماية البيئة.