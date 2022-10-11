ذكرت صحيفة "ذا مايل أونلاين"، أن الملك البريطاني تشارلز سيُجرى له "تتويج متواضع" غير المعتاد أن يحظى به الملوك السابقين، كوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وأضافت الصحفية أنه من المقرر أن تستمر عملية تتويج الملك البريطاني تشارلز لما يزيد عن الساعة بقليل، وستكون أقصر بكثير من حفل تتويج الملكة إليزابيث في عام 1953.

وسيتم التتويج مع الاحتفاظ ببعض الفخامة والعظمة التي أذهلت العالم خلال مراسم جنازة الملكة.

استند تتويج الملكة إلى حد كبير على تتويج والدها الملك جورج السادس في عام 1937، الذي تم تصميمه على غرار تتويج الملك جورج الخامس في عام 1911.

لكن المطلعين على شؤون قصر باكنجهام الملكي يقولون إن دوق نورفولك، الذي يدير التتويج بصفته إيرل مارشال، كلف بإعداد حفل أبسط وأقصر وأكثر تنوعًا للملك تشارلز يعكس بريطانيا الحديثة.

وقال أحد المصادر المطلعة: "لقد خفف الملك تشارلز الكثير من مظاهر التتويج اعترافًا بأن العالم قد تغير في الـ70 عامًا الماضية".

في عام 1953، قضى نحو 8000 من أقران العائلة الملكية والعامة أكثر من 3 ساعات في الدير على مقاعد مؤقتة وجسور، بينما من المتوقع أن يستمر تتويج الملك تشارلز نحو ساعة، مع حضور 2000 ضيف فقط، بينهم كبار الشخصيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التتويج سيكون أكثر تنوعًا دينيًا وثقافيًا، مقابل تتويج عام 1953 الذي تطلب من الملكة إجراء تغييرات مختلفة في الزي.