عزة لبيب: اشتغلت في مسرحية سك على بناتك لكنها اتصورت تليفزيونيا بإجلال زكي

قالت الفنانة عزة لبيب، إن أحد أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبها هو فيلم "البيه البواب"، مع الفنان الراحل أحمد زكي، حيث كان أول فيلم في مسيرتها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يُقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، عبر شاشة "الحياة، أن عملها المسرحي الأول كان "سك على بناتك" مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وأوضحت أن شاركت في المسرحية أثناء الدراسة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنها كانت تقدم دور الفنانة إجلال زكي، إلا المسرحية تم تصويرها تليفزيونيا بمشاركتها "الأخيرة".

ولفتت إلى أنها تعلمت الكثير من فؤاد المهندس في المسرحية، وتحديدا في "الكواليس".

وأشارت إلى أنها متزوجة من الدكتور أحمد الشربيني ابن الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، منذ ما يقرب من ٣٠ سنة ، ولديها ابنة (علياء) وتعمل صحفية .

وأفادت بأنها قدمت الكثير من الأعمال مع ليلى طاهر، ووصفتها بأنها في منتهى الرقي والاحترام، مشيرة إلى أنها بعد زواجها من ابنها "أحمد" ظلت علاقتهما المتميزة.

وأكدت أنها تستشير رأي ليلى طاهر في الأعمال التي تُعرض عليها، مؤكدة أنها بصحة جيدة بعدما أجرت مؤخرا جراحة في القدم.