أستاذ بالمركز القومي للبحوث: لا يوجد مصنع بمصر يمكنه إنتاج لقاحات بشرية من الألف إلى الياء

قال الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه لا يوجد مصنع في مصر يمكنه إنتاج لقاحات بشرية من الألف إلى الياء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فترة تفشي جائحة كورونا شهدت استيراد مصر كميات كبيرة من اللقاحات بتكلفة ضخمة للغاية.



وأشار إلى أنه من الضروري إنشاء مصانع وفتح خطوط إنتاج لتصنيع اللقاح، معتبرا أنه لا يوجد تكامل بالدرجة المطلوبة بين جهات هذه المنظومة وبعضها البعض.



وذكَّر بأنّ أزمة كورونا انتهت بالبحث العلمي ما يعكس أهمية هذا المجال، داعيا لأن يكون هناك أكبر اهتمام ممكن بهذا المجال.



وختم قائلًا: "أنا أعطيت اللقاح لنفسي في يوليو 2020 .. وتابعت حالتي ولم أصب بشيء.. كنا في فترة وباء وجائحة وكنا نبحث عن أي تحصين لمواجهته".