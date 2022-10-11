أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، سيناريوهات طرحها خبراء عسكريون ومحللون حول سبب انفجار الجسر الذي يمتد بطول 12 ميلًا، إلى شبه جزيرة القرم، على الرغم من أيا من النتائج التي توصلوا إليها ليست قاطعة.

وشكل الجسر هاجسًا للأوكرانيين باعتباره أحد مشاريع البنية التحتية المميزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فيكتور أندروسيف، الذي كان مستشارًا بوزارة الداخلية الأوكرانية، إنه شارك في فرقة عمل مع الجيش للبحث عن خيارات قابلة للتطبيق لتدمير الجسر حتى يوليو الماضي.

وقال أندروسيف، الذي طالب علنًا بتدمير الجسر منذ شهور: "إنها ليست مهمة سهلة، على الإطلاق، فالجسر كيان يحظى بحماية جيدة - من الجو ومن البحر والأرض أيضا".

يعتقد معظم خبراء الدفاع أن هذا النوع من الهجوم غير مرجح؛ نظرا لأن الجسر لا يقع في مرمى صواريخ منظومة هيمارس التي زودت الولايات المتحدة بها كييف، ناهيك عن تحذير مسؤولي الدفاع الأمريكيين بعدم استخدامها على الجسر، وفقا للصحيفة.

لكن ما عزز هذه النظرية هو استخدام الأوكرانين صاروخين محليين من طراز نبتون مضاد للسفن لتدمير الطراد موسكفا، درة الأسطول الروسي في البحر الأسود؛ ما يشير إلى قدرة أوكرانيا على استخدام هذا النوع من الهجمات الجوية ضد روسيا.

وقال محللون إن تلك النتائج الدقيقة المفاجئة تشير إلى أن الحلفاء الغربيين ربما يقدمون مساعدة فنية لضبط الأسلحة الأوكرانية. لقد رفضوا حتى الآن الطلبات الأوكرانية للحصول على صواريخ أمريكية طويلة المدى يمكن إطلاقها من صواريخ هيمار.

وعندما سُئل مسؤول غربي عن سبب هدم جزء من الجسر، قال "تحقق من الطقس الغائم - الرعد، والمطر؟"، في إشارة خفية إلى صاروخ جريم2، وهو صاروخ أوكراني يصل مداه إلى 500 كيلو متر، والذي كان قيد التطوير منذ عقود.

وكلمة جريم، والاسم السابق للصاروخ، جروم، كلمتان أوكرانيتان للرعد.

وكانت النظرية الأكثر شيوعًا هي انفجار شاحنة بيضاء مفخخة تم رصدها في مقطع فيديو على الإنترنت.

ويرى مهندس إنشائي يعمل الآن في فرع متخصص من الجيش الأوكراني حلل مقاطع الفيديو: "انفجر شيء ما في الشاحنة. شئ مميز."

كما أظهرت اللقطات كرة نارية في الوقت الذي تسير فيه الشاحنة بالتوازي مع قطار يحمل الوقود، ما زاد من حدة الحريق الذي قلص حركة المرور على الجسر.

وإذا كانت الشاحنة مفخخة، فقد يشير إلى أنها كانت متبوعة إما من الجو أو من قبل مركبة أخرى يستطيع قائدها تحديد الوقت الأمثل لتفجيرها.

وتوصل أندروسيف إلى نفس النتيجة التي توصل إليها المهندس الإنشائي الذي تحول إلى جندي.

وقال: "لقد كانت شاحنة مفخخة، ومن المرجح أن الشاحنة كانت تحمل أيضًا مواد كيميائية زراعية"، مشيرًا إلى أن حجم الانفجار قد تضخّم بسبب محتويات الشاحنة.

نتج عن دقة اللقطات المتوفرة العديد من النظريات الأقل منطقية. فقد أظهرت بعض مقاطع الفيديو سفينة كانت تسير تحت الجسر وقت الانفجار.

وترى منظمة أوسينت أماتيور، وهي مجموعة استقصائية "أن ذلك ربما يكون قاربا مفخخا يتم التحكم فيها عن بعد مع جهاز استشعار للتفجير لدى مروره تحت أحد الجسور.

وكان نشر صورة لغواصة مسيرة تتجول بحرية على شواطئ القرم على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام، تشير إلى أن أوكرانيا قد تكون قادرة على تنفيذ ضربة بغواصة مسيرة.

يعتقد الخبراء العسكريون أن أجهزة المخابرات الأوكرانية هي التي نفذت الهجوم.

وقال أندروسيف إن قوة العمل المشتركة بحثت استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والغواصات المسيرة والقوارب الشبحية والشاحنات المفخخة.

ويرى جينزن جونز، خبير الأسلحة والذخائر في مركز خدمات أبحاث التسلح البريطانية أن الإشارة التي أرسلتها الضربة كانت أقوى من تأثيرها المادي، حيث يبدو أن واحدًا فقط من مسارين للسكك الحديدية قد تحطم.

وقال: "إذا كان الضرر الذي لحق بجسر كيرتش ناتجًا بالفعل عن ضربة أوكرانية، فإنه يمثل انتصارًا دعائيًا أكثر منه انتصارًا تشغيليًا".