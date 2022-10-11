الاتحاد الأوروبي: سفير نيكاراجوا شخص غير مرغوب فيه

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الاثنين، أن سفير نيكاراجوا زويلا مولر شخص غير مرغوب فيه.

وقال البيان إن هذا القرار جاء :" ردا على قرار حكومة نيكاراجوا في 28 سبتمبر الماضي بإعلان أن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في نيكاراجوا بيتينا موشايت شخصية غير مرغوب فيها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي قرار نيكاراجوا غير مبرر" .

وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال منفتحا على الحوار مع نيكاراجوا شريطة أن يتم ذلك باحترام.

وإضافة إلى ذلك، أكد التكتل مجددا التزامه تجاه شعب نيكاراجوا والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

يشار إلى أن حكومة رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا اتخذت مؤخرا إجراءات قاسية بشكل متزايد ضد المعارضة ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة وجماعات المجتمع المدني والكنيسة الكاثوليكية.

ولقي أكثر من 350 شخصا حتفهم في احتجاجات ضد الحكومة في السنوات الأخيرة. ويقبع العديد من أعضاء المعارضة في غياهب السجون، في حين تعرضت الصحافة لضغوط هائلة.