بعد تعاون على مدار عملين متتالين في السينما مع كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني في أفلام "نادي الرجال السري" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، يعتمد المؤلف أيمن وتار في فيلمه الجديد "فضل ونعمة" على هند صبري والكدواني، للعب على كوميديا الموقف، خاصة للشخصيتين الرئيسيتين، لأن هند ليست ممثلة كوميدية في الأساس؛ لذلك أحاطهما صناع الفيلم بعدد من ممثلي الكوميديا للمزج بين كوميديا الموقف والكوميديا المعتمدة على الإفيه والمبالغات.

طبقا لأرسطو، الكوميديا هي "مواقف تنهض على المفارقات الدرامية التي تظهر بطريقة متقنة عبر بناء حبكة متراصة عن الأحداث الدرامية"، أي أنها تتأسس على المفارقات الخاضعة لسلوكيات الشخوص وعلاقتها ببعضها، مما يقود إلى غليان التوترات العاطفية وحلولها محل الأفكار العقلية، فالشخصيات هي الأساس في بناء الموقف الدرامي وإنتاج شكل من المغالطات المدروسة المعدة للمفارقة الدرامية، بحسب الناقد وليد سيف، والفيلم الكوميدي طبقا لمعجم المصطلحات السينمائية هو نوع من الأفلام التي تعرض الحياة وأزماتها بأسلوب ضاحك محبب.

والأزمة في فيلم "فضل ونعمة" هي بحث زوجين عن تحقيق أمان مادي جديد بعد أن ترك الأب عمله كمهندس، ولجأت زوجته لفكرة صناعة الأطعمة وبيعها على عربة متنقلة، ولكن مشكلتهما الحقيقية هي علاقتهما بأبنائهما، وفقدان التواصل والاحترام، وطرح الفيلم هذه الحكاية في إطار سلسلة أحداث كوميدية يقع فيها الزوجان بعد أن يترك صديق لديهما أمانة اعتقادا منهما أنها مواد غذائية مستخدمة في الطهي، لكن في الحقيقة هي عبوات من المواد المخدرة، وتبدأ الورطة الدرامية من هذه النقطة، التي يطرحها المؤلف في المشهد الأول للفيلم.

كما أن المخرج رامي إمام -الذي عاد للسينما بعد انقطاع دام سنوات محتفظا بتقديم مسلسل تلفزيوني كل عام في موسم دراما رمضان الذي غاب عنه لمدة عامين أيضا- استطاع تسكين الشخصيات في مكانها المناسب، لأن لديه وعي ببناء السيناريو على المواقف في الأساس، بالإضافة إلى تحقيق توازن من خلال باقي عناصر فريق العمل الكوميديين، مثل محمود حافظ وسماء إبراهيم وشريف دسوقي وبيومي فؤاد.

ولأن التركيز كان أكثر مع غير الكوميديين، فكان الاهتمام بمشاهدهم على مستوى الإخراج أكبر، ونلاحظ ذلك من خلال التأسيس للموقف وضبط الزوايا والاهتمام بكل عناصر الصورة السينمائية للمشاهد، في أدق تفاصيلها، نجد على سبيل المثال، أن شخصية هند صبري، أم مصرية كما تفكر في أبنائها تفكر أيضا في النساء من عائلتها والناس حولها؛ لذلك تخشى الحسد وتحاول محاكاة حياة الآخرين وتفكر دائما كيف تكون أفضل منهم، وتحديدا رباب، وهي شخصية تحول اسمها لإفيه في الفيلم بسبب قلق هند طول الوقت منها ومن حسدها، وتتضح معالم ذلك على ملابس هند وطريقة كلامها، وإكسسواراتها التي تحتوي دائما على عين زرقاء باعتبار أنها "تبعد الحسد"، وهذا يعبر عن وعي هند بالشخصية التي تقدمها.

• تأثير منصات التواصل على العلاقة بين الآباء وأبنائهم

نلاحظ أن العمل إلى جوار خطه الدرامي الرئيسي -مشكلة المخدرات- يبرز خطا آخر مواز له وهو علاقة فضل ونعمة بأبنائهما، الذين يعانون من مشكلة تواصل بينهم دائما، الابنة الكبرى تشعر بالخزي من عمل أهلها وعدم قدرتهم على سداد مصاريف المدرسة، بالإضافة إلى أن المرحلة العمرية التي تمر بها من سماتها التمرد ومحاولة بناء الشخصية، واستغل المؤلف هذه النقطة جيدا في توضيح اختلاف تفكير الأم وابنتها واستغله في خلق مواقف كوميدية بينهما، خاصة مع التركيز على الفرق الثقافي بين الأسرة والأبناء؛ نظرا لاختلاف التعليم وأدوات التعلم والتواصل.

أما الابن الأصغر مشكلته الاهتمام بتطبيقات منصات التواصل الاجتماعي وتحقيق نسب مشاهدة من خلال توظيف مواقف حياته اليومية مع عائلته لصالح كسب المشاهدات على صفحته الشخصية، وهي مشكلة أخرى أشار لها الفيلم من خلال الطفل الذي تتلخص كل اهتماماته في "التريند" وكيفية استغلاله، لذلك لم ينزعج من مقاطع الفيديو المنتشرة لوالداه لأن ذلك يفيده على مستوى تحقيق مشاهدات عالية.

ووُظِف خيط منصات التواصل جيدا، ليس فقط على مستوى إبراز المشاكل بين الأهل وأبنائهم ولكن أيضا في إطار كوميدي للكشف عن العصابة في بث مباشر أثناء تسليم عملية مخدرات، أو الكشف عن رئيس العصابة -بيومي فؤاد- في نهاية الأحداث، وجعل الأهل أبطال في نظر أبنائهم بسبب تصديهم لعملية خطيرة مع مجموعة من المجرمين.

• الراب وتوظيف التريند

ظهر خلال الأحداث مغني الراب شاهين وأيضا الجوكر، وعلى الرغم من أن ظهورهما دعائيا في الأساس لجذب شريحة من الجمهور كبيرة تهتم بهذا النوع الغنائي، إلا أن ظهورهما لم يكن عشوائيا أو مقحما لصالح الفكرة فقط دون تخطيط.

تعتمد العصابة في عملية توزيع المواد المخدرة على استغلال الأماكن الصاخبة والمزدحمة، وفي نفس الوقت البعيدة عن رصد الجهات الأمنية، لذلك كان اختيارهم للحفلات الغنائية ستارًا لتسليم عبوات المخدرات، وفي هذا الإطار ظهر مغنو الراب كفقرة ضمن سياق إحدى الحفلات.

ولكن توظيف الراب لم يتوقف عند ظهور شاهين والجوكر فقط، ولكن امتد لتقديم ماجد الكدواني وهند صبري أغنية راب مشتركة في أحد المشاهد، على طريقة "باتل الراب" المعروفة بين الرابر، حيث تتكون من فردين يستعرض كل منهما القوة والنجاح وسرد صفاته المميزة أمام الآخر، ولا تخلو من الشتائم في أحيان أخرى، كما تعمد صناع العمل تقديم أغنية راب مستقلة تجمع بين هند والكدواني وشاهين كأغنية دعائية للفيلم، وهي بالتأكيد هدفها الأول جذب جمهور الراب لمشاهدة العمل في السينما.