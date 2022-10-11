حذر المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى، أمس الاثنين، من موجة نزوح جديدة للأوكرانيين بعد القصف الصاروخى الروسى المكثف على العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى.

وشنت موسكو، صباح أمس، أكبر موجة قصف منذ أشهر على مدن أوكرانية عديدة وذلك ردا على تفجير جسر رئيسى يربط روسيا بالقرم ويعد رمزا لضم الكرملين شبه الجزيرة الأوكرانية فى 2014.

ومنذ بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا فى 24 فبراير، تم تسجيل أكثر من 7,6 مليون لاجئ أوكرانى فى جميع أنحاء أوروبا. كما نزح نحو سبعة ملايين شخص داخل أوكرانيا، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال جراندى للصحفيين فى جنيف إن «الرعب الذى حدث فى أوكرانيا أمس الأول لا يُغتفر»، مضيفا أن «قصف المدنيين والمنازل والبنية التحتية غير العسكرية بطريقة عشوائية فى العديد من المدن فى أنحاء أوكرانيا يعنى أن الحرب أصبحت أكثر قساوة وأصعب على المدنيين».

وتابع: «أخشى أن تؤدى أحداث هذه الساعات الأخيرة إلى مزيد من التهجير».

وبينما عاد عدد من هؤلاء الأشخاص منذ ذلك الحين، حصل أكثر من 4,2 مليون أوكرانى على وضع الحماية المؤقتة فى دول الاتحاد الأوروبى.

وقال جراندى إنه يتوقع أن يرى الناس ينزحون بشكل أساسى داخل أوكرانيا بعد هجمات أمس الأول.

إلى ذلك، قالت السلطات الأوكرانية إن حصيلة القتلى جراء سلسلة الهجمات الصاروخية الروسية على البلاد، أمس، ارتفعت إلى 19 قتيلا.

يأتى هذا قبيل انعقاد مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لإجراء محادثات عاجلة، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، لمناقشة التزامات الغرب تجاه أوكرانيا فى خضم هذه التطورات.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله الثلاثاء إن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني.

وقال ريابكوف: "نحذر ونأمل أن يدركوا خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى".

من جهته، تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن لنظيره الأوكرانى فولودومير زيلينسكى، أمس، بأن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة جوية متقدمة بعد تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية المدمرة من روسيا.

وتحدث بايدن هاتفيا إلى زيلينسكى لتقديم تأكيدات بشأن استمرار الدعم الأمريكى وإدانة «الهجمات الحمقاء» من روسيا التى أصابت أهدافا مدنية.

وقال بيان للبيت الأبيض تعقيبا على المكالمة الهاتفية إن «الرئيس بايدن تعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما يشمل أنظمة دفاع جوى متقدمة».

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أبلغ زيلينسكى أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيواصلون فرض عقوبات على روسيا، «ومحاسبتها على جرائم الحرب والفظائع التى ترتكبها، وتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية».

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية تقدر بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا، وفرضت مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على موسكو.

من ناحية أخرى، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، برفض طلب روسيا إجراء اقتراع سرى فى الجمعية التى تضم 193 عضوا فى وقت لاحق هذا الأسبوع، على ما إذا كانت ستندد بتحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا فى أوكرانيا.

وقررت الجمعية العامة بموافقة 107 أعضاء عقد تصويت علنى، وليس اقتراعا سريا، على مشروع قرار يندد «بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية» و«المحاولة غير القانونية لضم أراضٍ». وقال دبلوماسيون إن التصويت على القرار سيُعقد على الأرجح الأربعاء.

وعارضت 13 دولة فقط إجراء تصويت علنى على مشروع القرار، بينما امتنعت 39 دولة أخرى ولم تصوت بقية الدول. وجادلت روسيا بأن الضغوط الغربية ستعنى أنه «قد يكون الأمر صعبا للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علنا».

وتحركت موسكو لضم أربع مناطق فى أوكرانيا، هى دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد تنظيم ما وصفته بالاستفتاءات. واستنكرت أوكرانيا وحلفاؤها تلك الاقتراعات بوصفها غير شرعية وقسرية.

من ناحية أخرى، تعطلت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من المطارات الأمريكية الرئيسية لفترة وجيزة، أمس، فى أعقاب هجمات إلكترونية حرضت عليها مجموعة قرصنة موالية لروسيا.

واستهدفت «الهجمات الموزعة لحجب الخدمة» (دى دى أو اس) المواقع الإلكترونية لمطارات مدن أتلانتا وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وفينيكس وسانت لويس.

وتعمل «الهجمات الموزعة لحجب الخدمة» على إغراق المواقع الإلكترونية والخوادم بحركة خاطئة وإرباكها بما يؤدى إلى إضعاف وظائفها أو تعطيلها كليا.

وبدأت الهجمات على مواقع المطارات الأمريكية بعد أن نشرت جماعة «كيل نت» للقرصنة الموالية لروسيا قائمة بالمواقع المستهدفة وشجعت أنصارها على مهاجمتها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وطالت الهجمات الإلكترونية المواقع التى تقدم الخدمات للمسافرين فقط، وليس تلك المعنية بالعمليات.

وقال مسئولون فى مطار «هارتسفيلد جاكسون» بمدينة أتلانتا، إن موقع الميناء الجوى «عاد للعمل بعد حادث جعله غير متاح للجمهور».

وأضاف أن «التحقيق جار فى الحادث» مشيرا إلى عدم تأثر العمليات فى المطار فى أى وقت.

وفى ألمانيا، واصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر النأى بنفسها عن رئيس المكتب الاتحادى لأمن تكنولوجيا المعلومات «بى إس آى»، ارنه شونبوم.

وأفادت معلومات بأن الوزيرة غاضبة من استمرار علاقة شونبوم مع جمعية «مجلس الأمن السيبرانى ــ ألمانيا» التى كان شارك فى تأسيسها وأدارها قبل 10 أعوام، وقد قوبلت الجمعية أخيرا بانتقادات بسبب وجود علاقات لها بالمخابرات الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأُلْغِى أمس ظهور مشترك للوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكى الديمقراطى، وشونبوم لتقديم التقرير السنوى للمكتب أمام مؤتمر صحفى اتحادى، رغم أن هذا الظهور المشترك كان قد جرى التخطيط له منذ أسابيع عديدة.

ولم ترد فيزر أمام صحفيين عن سؤال حول ما إذا كانت تعرف بالاتهامات الموجهة إلى شونبوم ومنذ متى، وقالت: «يتعين على ببساطة أن أقول لكم حاليا إن هذه اتهامات يجب أن تؤخذ مأخذ الجد وسيتم فحصها أولا ثم البدء فى اتخاذ الخطوات الضرورية».