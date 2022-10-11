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ارتفاع معدل التضخم في المجر إلى أعلى مستوى منذ 1996

بودابست - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 4:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 4:24 م

ارتفع معدل التضخم في المجر لأعلى مستوى منذ 1996، عقب ارتفاع تكاليف الطاقة بأكثر من 62%، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي لاستئناف رفع معدل الفائدة، التي تعد الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الإحصاء قال إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 20.1% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ15.6% في أغسطس الماضي.

ويشار إلى أن هذه البيانات الجديدة تجعل من الصعب على صانعي القرار تجاهل رفع معدلات الفائدة مجددا.

ويذكر أنه بعد تبني أقوى حملة تشديد في الاتحاد الأوروبي، أنهى البنك المركزي بصورة غير متوقعة دورة رفع معدل الفائدة الشهر الماضي، عقب أن بلغ معدل الفائدة 13%، وهو الأعلى بين دول الكتلة الأوروبية.


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