مصطفى وزيري: 40 صحفيا عالميا شاركوا في تغطية حفل دار ستيفانو ريتشي بالأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عرض اليوبيل الذهبي لعارض الأزياء ستيفانو ريتشي الذي أقيم في معبد حتشبسوت الأقصر، بدأ الإعداد له منذ عام كامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أنه تم تأجيل الحفل من شهر مارس الماضي حتى شهر أكتوبر الحالي بسبب الأحداث العالمية، لافتا إلى أن البعثة التي رافقت عرض الأزياء حجزت ثلاث فنادق.

وأشار إلى الحفل حضره 40 صحفيا يعملون في صحف عالمية كبرى قادمين من كل أنحاء العالم، مؤكدا أن هؤلاء الصحفيين كتبوا عن الزيارة عبر منصاتهم الإعلامية.

ورد وزيري، على تخوفات أثارها البعض من إمكانية تضرر الآثار المصرية من مثل هذه الحفلات، قائلا: "لن يسمح أي موظف في وزارة الآثار بالاعتداء على الاثار المصرية، الآثار كانت في السابق مهملة وتمت إعادة ترميمها والترويج لها عالميا".

ولفت إلى أن وزارة الداخلية نفذت جهودا كبيرة حتى خرج المشهد بمظهر جديد أثناء تنظيم حفل الأقصر العالمي.