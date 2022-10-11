رئيس مياه الأقصر يتفقد مآخذ محطة المياه الرئيسية

أجرى اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة تفقدية لمآخذ محطتي مياه الشرب الرئيسية بمدينة الأقصر للتأكد من سلامة مسار دخول مياه الشرب للمحطة.



وجاءت الزيارة لهدف الوقوف على استعدادات الشركة قبل بدء الموسم السياحي لاحتفالات رأس السنة، واستقبال العام الجديد وتفقد عناصر حماية المآخذ من الملوثات وتأمينه بحواجز مانعة لتسرب أي ملوثات بترولية؛ وذلك لضمان سلامة مسار دخول المياه لمحطات مياه الشرب، وذلك نظرًا لتزايد حركة المراكب السياحية والتي تترك خلفها ملوثات بترولية في مياه النيل خلال تلك الفترة.



كما وجه رئيس الشركة قطاعي المعامل والصيانة والتشغيل بالمتابعة المستمرة كل ساعتين على مدار اليوم بهدف سرعة التعامل في حال ظهور ملوثات بترولية في نطاق حرم مآخذ محطات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة.