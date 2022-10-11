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رومانيا تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

بوخارست - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:27 ص
سجلت رومانيا 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و276 ألفا و20، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و84 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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