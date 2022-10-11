جامعة المنيا تواصل عقد ندواتها التعريفية بالدروس المستفادة من حرب أكتوبر بالآداب وطب الأسنان

أكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، على استمرار كليات الجامعة علي مدار شهر أكتوبر في إقامة العديد من الفعاليات والمظاهر الاحتفالية والندوات التعريفية إحياءً وتخليداً للذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال مهرجانها الطلابي الذي أطلقته مع بداية الشهر تحت شعار "سيناء أرض الفيروز.. بطولات على مر الأجيال"، والذي نظم خلال الأسبوع الماضي 11 ندوة تثقيفية عن "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة"، لتستكمل هذا الأسبوع بتنظيم ندوات جديدة بكليات "الآداب، وطب الأسنان".

وأوضح "فرحات" أنه سيتم خلال أكتوبر شهر تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات بين الطلاب بدأت بمشاركة المحافظة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ووضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول، وتنظيم الندوات التثقيفية بجميع الكليات، وتنظيم حملة للتبرع بالدم، إلى جانب تنظيم سلسلة من المسابقات المتنوعة تشمل مسابقة قصة قصيرة بعنوان "قصة شهيد"، ومسابقة بحثية عن "انتصارات أكتوبر المجيدة والجمهورية الجديدة بعيون الشباب الجامعي"، ومسابقة لإنتاج فيلم تسجيلي قصير عن انتصارات أكتوبر، وإطلاق مارثون رياضي تحت شعار "عظم شهيدك"، ومسابقة تصميم بوستر، وموضوع للمناقشة بعنوان "قيادات شباب الجمهورية الجديدة والدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر"، وتنظيم حفل غنائي كبير "أوبريت" عن انتصارات أكتوبر.

كما أن الجامعة ستطلق العديد من الزيارات لبعض المنشآت والمؤسسات العسكرية لمشاركة قواتنا المسلحة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وزيارات إلى متحف الحضارة بالفسطاط وأحد المشاريع القومية.