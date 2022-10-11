روسيا تمدد الحظر على واردات الغذاء من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمديد الحظر المفروض على واردات الغذاء من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى حتى 31 ديسمبر 2023، وفقا لوثيقة "الاجراءات الاقتصادية الخاصة" لضمان أمن الاتحاد الروسي.



ويغطي الحظر المفروض من أغسطس 2014 سلعا تشمل منتجات الألبان واللحوم والفواكهة والخضراوات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وتم فرض هذا الحظر ردا على إجراءات عقابية من الغرب ضد روسيا في سياق الصراع الروسي الأوكراني.



وعلى الرغم من الحظر، تدخل العديد من المنتجات الغربية إلى روسيا بطرق ملتوية أو من خلال التهريب. وتسببت السوق السوداء في ارتفاع أسعار السلع الغربية، فعلى سبيل المثال، يكثر الطلب على الجبن من فرنسا وإيطاليا وبأسعار مرتفعة.



وتم تدمير أطنان من الأغذية الأجنبية في محاولة لوقف تجارة السوق السوداء. ومع ذلك، يشكو المستهلكون الروس من الأسعار المرتفعة وأحيانا من ضعف جودة المنتجات الغذائية المحلية مقارنة بالمنتجات الغربية.



ويرى خبراء أن إلغاء المنافسة الأجنبية يؤدي إلى وجود عمليات احتكار وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الروسية.