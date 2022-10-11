استطلاع: 60% من الأمريكيين يتوقعون مزيدا من العلاقات العدائية مع روسيا وكوريا الشمالية

أظهر استطلاع رأى أمريكي، أن معظم الأمريكيين يتوقعون زيادة العلاقات العدائية مع خصوم مثل روسيا وكوريا الشمالية في المستقبل.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته وكالة أنباء "أسوشيد برس" الأمريكية ومعهد "بيرسون" لدراسة وحل النزاعات العالمية، أن 60% من البالغين يتوقعون أن تزداد العلاقات مع خصوم البلاد سوءًا وهو ارتفاع حاد عن الـ 26% الذين قالوا نفس الشيء قبل أربع سنوات.

وقال الاستطلاع إنه على الرغم من الاعتقاد بإمكانية حدوث زيادة في الأعمال العدائية مع الخصوم، يعتقد 21% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن علاقة الدولة مع حلفائها ستنخفض في المستقبل وهو انخفاض عن نسبة 46% ممن كان لديهم نفس وجهة النظر قبل أربع سنوات.

ووجد المستطلعون أن وجهات النظر حول السياسات المحلية للدولة تؤثر على وجهات النظر حول المكانة الدولية للبلاد.

وقالت شيلا كوهانتيب، المديرة التنفيذية للمنتدى العالمي لمعهد بيرسون، إن النتائج تظهر بوضوح أن "الحزبية المفرطة" تؤثر على كيفية رؤية كل طرف لموقف الولايات المتحدة على المستوى الدولي.

وأفاد الاستطلاع بأن ثلاثة أرباع الديمقراطيين توقعوا تدهور المكانة العالمية للبلاد قبل أربع سنوات، في منتصف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينما يتوقع العدد نفسه تقريبًا الآن الاستقرار أوتحسن الموقف في المستقبل وتوقع حوالي 6 من كل 10 جمهوريين تحسن الموقف قبل أربع سنوات، بينما تعتقد النسبة نفسها الآن أن مكانة البلاد ستنخفض.

وانخفضت النسبة الإجمالية للأمريكيين الذين يتوقعون أن تزداد المكانة الدولية للبلاد سوءًا، من 48٪ في 2018 إلى 39٪ اليوم.

وانخرطت روسيا في حرب كبرى ضد أوكرانيا حيث تحاول السيطرة على البلاد بناءً على مزاعم لتحرير الأوكرانيين والروس في أوكرانيا ونفذت روسيا ضربات صاروخية في جميع أنحاء أوكرانيا أمس الاثنين في تصعيد كبير للحرب.

وأجرت كوريا الشمالية أيضًا سلسلة من التجارب الصاروخية بالقرب من كوريا الجنوبية واليابان في استعراض واضح للقوة أمام الولايات المتحدة وحلفائها.