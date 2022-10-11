مقتل شخصين على الأقل جراء انفجار استهدف سيارة تابعة لطالبان شرقي أفغانستان

قال مسؤول أفغاني محلي إن عنصري أمن، على الأقل، تابعين لحركة طالبان لقيا حتفهما، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في مركبتهم شرقي البلاد.



وصرح رئيس إدارة المعلومات والثقافة في ولاية لغمان عبد النور رسولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الانفجار تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص آخرين.



وأضاف أن الانفجار وقع حوالى الساعة 10 صباحا (0530 بتوقيت جرينتش) في وادي نورلام صاحب بمنطقة نيجار، بولاية لغمان.



وكان اثنين من أفراد شرطة المرور ومدني أصيبوا جراء انفجار في مدينة مهترلام بالولاية، أمس الاثنين. وقالت حركة طالبان إن أسطوانة غاز مسال كانت محمولة على عربة سببت الانفجار.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين على الفور، لكن شرق أفغانستان كان في وقت ما معقلا لمسلحي تنظيم داعش.



وعقب عودة حركة طالبان إلى السلطة العام الماضي، أصبحت التفجيرات التي تسقط ضحايا أمرا متكررا. وغالبا ما يتبنى تنظيم داعش المسؤولية عنها. وغالبا ما تستهدف الهجمات الأقليات الدينية، ومسؤولي طالبان.