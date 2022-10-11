 رئيس السنغال يوجه بتنفيذ برنامج عفو عن المعارضين في خطوة لتهدئة التوتر - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 9:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

رئيس السنغال يوجه بتنفيذ برنامج عفو عن المعارضين في خطوة لتهدئة التوتر

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:29 م

وجه رئيس السنغال ماكي سال، وزارة العدل في بلاده بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج عفو رئاسي يشمل المعارضين الذين قيدت حقوقهم في التصويت قبل إجراء انتخابات رئاسية قبل أقل من عامين.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن السنغال شهدت توترات سياسية خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت في حدوث انتخابات تشريعية متوترة ومشاحنات في البرلمان، فيما يهدف العفو الذي أعلنه الرئيس سال إلى تعزيز السلام من أجل إجراء انتخابات رئاسية تحظى بالقبول العام.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي قبل أقل من عامين من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتستهدف بشكل أساسي عمدة داكار السابق ، خليفة سال ، وكريم واد ، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، حيث أدين الشخصان في 2018 و 2015 على التوالي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك