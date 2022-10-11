لافروف: واشنطن متورطة في الأزمة الأوكرانية وتسليح نظام كييف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة متورطة بالفعل منذ فترة طويلة في الصراع القائم في أوكرانيا وتسليح النظام في كييف.

وقال الوزير الروسي -في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء"تاس" الروسية- "كما أرى فإن الأمريكيين بحكم الواقع يشاركون في هذه الحرب منذ فترة طويلة. إنهم لا يكتفون بتسليح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظامه فحسب، بل أنهم يقدمون بيانات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية"، تعليقًا منه على وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في محادثة مع زيلينسكي بمواصلة دعم كييف بالمعدات العسكرية، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن الأقمار الصناعية التجارية تُستخدم الآن "لخدمة الخطط العسكرية لدعم نظام النازيين الجدد".. مُضيفًا: "بالمناسبة، هذا يؤكد أهمية مبادرتنا طويلة الأمد لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي".

يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسي صرح في وقت سابق من اليوم بأن موسكو لا يمكن أن تسمح لنظام كييف بتشكيل تهديد دائم لأمن روسيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، استعداد روسيا لزيادة صادراتها من الغذاء في العام المقبل 2023.

وأوضح الرئيس الروسي -خلال اجتماع وزراء المالية والزراعة لمجموعة العشرين وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه من الضروري العودة إلى مبدأ التجارة الحرة، وقال "نحن مستعدون لتوسيع الصادرات في عام 2023، وينبغي اتخاذ خطوة واحدة لتحقيق هذه الغاية وهي العودة إلى مبدأ التجارة الحرة ورفع القيود المتعلقة بهذا الأمر"، وأكد أن بلاده مورد دولي مسؤول للأغذية.