فرنسا تسجل 109 آلاف و269 إصابة جديدة بكورونا و113 وفاة

سجلت فرنسا 109 آلاف و269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و113 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 36 مليونا و92 ألفا و874، والوفيات إلى 156 ألفا و575.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 153 مليونا و340 ألفا و653 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.