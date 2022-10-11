روى والد الطفلة بسملة ضحية الضرب المدرسي، تفاصيل جديدة عن الفاجعة التي فقد فيه ابنته الطالبة بالصف الرابع الابتدائي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إن التقرير الطبي الصادر عن المستشفى أكد تعرضها لضربة حادة على الرأس أصابها بنزيف داخلي.

وأضاف أن ابنته كانت في الصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أنه لا يعرف لماذا سُئلت وامتحنت في أول يوم دراسة.

وأشار إلى أن المدرس أجرى اختبار إملاء للتلاميذ، ولم تتمكن الطفلة من الكتابة فضربها ثلاث مرات على رأسها.

ولفت إلى أن العائلة بأكملها حزينة على هذه المأساة، موضحا أن له ثلاث أبناء آخرين جميعهم في مدارس أخرى.

وأفاد بأن أبناءه لا يذهبون للمدارس منذ إصابة ابنته بسملة وقبل وفاتها، مؤكدا أن عدم ذهابهم هو توقف مؤقت.

ونوه بأن هناك من تواصل معه أثناء مكوث ابنته في المستشفى (قبل وفاتها) وأبدوا استعدادا لنقلها للعلاج بالخارج.



