العثور على والد فيدال مقتولا

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توفي بشكل مفاجئ والد نجم نادي برشلونة وإنتر ميلان السابق، أرتورو فيدال، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأعلن نادي فلامينجو الذي يلعب له فيدال في الوقت الحالي، أنه تم العثور على جثة والد فيدال في تشيلي بعد حادث مجهول.

وقال فلامينجو في بيان عبر موقع النادي الرسمي: ينعي نادي ريغاتاس دو فلامينجو وفاة إيراسمو فيدال ، والد لاعبنا أرتورو فيدال. فليرقد بسلام".

ويعد وفاة فيدال ضمن الحوادث المؤسفة التي تشهدها قارة أمريكا الجنوبية على مدار تاريخها ضمن دائرة العصابات.

وانضم فيدال إلى فلامينجو خلال صيف العام الحالي، وذلك قادما من صفوف نادى إنتر ميلان الإيطالي.