الري: لجنة تنظيم إيراد النيل تستعرض إجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل عقدت اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لاستعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية.

وذكرت الوزارة - في بيان مساء اليوم - أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأضافت أن تم بحث الموقف المائي بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين والاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول.

حضر الاجتماع، القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، والمركز القومي لبحوث المياه.