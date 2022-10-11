وزراء التعليم العالي لدول خمسة زائد خمسة يوقعون في نواكشوط إعلانا مشتركا

يوقع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لمجموعة خمسة زائد خمسة التي تضم دول المغرب العربي وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا يوم غد في العاصمة الموريتانية نواكشوط إعلانا مشتركا يتعهدون فيه بالعمل من خلال خطة عمل تعدها مجموعة من الخبراء وتتابع تنفيذها.

وذكرت وزارة التعليم العالي الموريتانية في ختام اجتماع الخبراء المحضر للاجتماع الخامس من نوعه منذ تولي موريتانيا مع إيطاليا الرئاسة المشتركة لدول "5+5 " كتتويج لثلاث سنوات من العمل الجاد والمتواصل.

ويجتمع الوزراء المكلفون بالبحث العلمي والابتكار في المجموعة، كل سنتين في مؤتمر وزاري بحضور الاتحاد الأوربي، والأمين العام لاتحاد المتوسط، والأمين العام لاتحاد المغرب العربي، كمراقبين.

وتتولى موريتانيا الرئاسة الدورية للمؤتمر، منذ ثلاثة أعوام، وستسلمها للبرتغال في ختام الدورة الحالية.

ويضم تجمع خمسة زائد خمسة كلا من تونس وليبيا والمغرب والجزائر بالاضافة الى موريتانيا وفرنسا إسبانيا، إيطاليا، البرتغال ومالطا