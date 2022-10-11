أسدل الستار على واحدة من أطول فترات القيد المصرية، وذلك بسبب اتصال الموسم المنصرم بالموسم الجديد، والذي ينطلق في 18 أكتوبر الجاري.

وأجريت قرعة الموسم الجديد، موسم 2022-2023، يوم الأحد الماضي في أحد فنادق القاهرة وأسفرت عن مواجهات قوية في الجولة الأولى، إذ يصطدم الأهلي بالإسماعيلي، ويواجه الزمالك فريق سموحة، وإنبي مع بيراميدز.

وشهدت الانتقالات الخاصة بالدوري المصري، كم كبير من الصفقات للعديد من الأندية، وبشكل ملحوظ فريق أسوان الذي ضم 22 صفقة، يليه فريق الداخلية، العائد بدوره للدوري الممتاز، بـ 21 صفقة، فيما كان الأهلي أقل فريق الدوري بثلاث تعاقدات فقط يليه بيراميدز بـ5 صفقات.

فيما جاء الأهلي كأقل فريق إبرامًا للصفقات في الموسم الحالي، حيث تبقى في قائمته مكانًا لمحترف أجنبي، بعد فشل النادي في التعاقد مع البرازيلي مارسينيهو حتى الساعات الأخيرة من غلق باب القيد.

تعاقد الأهلي مع ثلاث صفقات فقط، هي مصطفي سعد وشادي حسين ثنائي سيراميكا بالإضافة إلى البرازيلي برونو سافيو قادما من بوليفار البوليفي بجانب استعادة محمود عبد المنعم كهربا بعد نهاية إعارته للدوري التركى ومحمد مغربي بعد قطع إعارته إلى نادي تبليتسه التشيكي.

فيما رحل عن الأهلى أحمد ياسر ريان والمغربي بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ولويس ميكيسونى ووالتر بواليا وأحمد سيد غريب ومحمود وحيد والعربى بدر بجانب إعتزال وليد سليمان، ورحيل صلاح محسن إلى سيراميكا على سبيل الإعارة.

كما رحل 5 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة إلى الداخلية وهم وليد مصطفى ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وميدو حسام ومحمد نصير، بخلاف الاستغناء عن خدمات كلا من فارس طارق وأحمد السيد ومحمد أحمد بيسو وصالح نصر.