 رئيس وزراء المجر: لو كانت ميركل مستشارة لكان بمقدورها منع حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء المجر: لو كانت ميركل مستشارة لكان بمقدورها منع حرب أوكرانيا

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 1:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 1:24 م

ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل كان بمقدورها أن تمنع الحرب الروسية ضد أوكرانيا لو كانت لا تزال في منصبها.

وقال أوربان في ندوة من تنظيم مجلة "شيشرون" في برلين اليوم الثلاثاء -بحسب الترجمة الرسمية- إن ميركل حالت بالفعل دون اندلاع حرب عام 2014 من خلال تصرفها بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وأضاف: "ما فعلته أنجيلا ميركل خلال أزمة القرم كان تحفة فنية"، مشيرا إلى أن الأمر في ذلك الحين لم يصل إلى حرب، لأن الجهود الدبلوماسية الألمانية عزلت الصراع، وتابع: "هذه الجهود لم تسمح بتفاقم الأمر وتوريطنا جميعا فيه".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي فهم رأيه بأنه لو كانت ميركل مستشارة ما كانت اندلعت حرب ضد أوكرانيا، أجاب أوربان: "بالتأكيد".

والتقى رئيس الوزراء المجري ميركل أول أمس الأحد خلال إقامته التي تستغرق عدة أيام في برلين. ولم يُعرف أي شيء عن محتوى اللقاء بينهما.


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