طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، من ممثلي "توتال" المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية، وذلك بعد التوصل لاتفاق لترسيم الحدود مع إسرائيل.

وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، اجتمعا مع وفد من شركة "توتال" الفرنسية ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وخلال الاجتماع طلب ميقاتي من ممثلي "توتال" المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا.

وقال فياض بعد الاجتماع: "الحديث كان إيجابيا جدا في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم، وإن شاء الله يصل هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية لمصلحة لبنان أكان بالنسبة إلى الموارد وإلى حقنا في كامل حصتنا في حقل "قانا" من دون مشاركة أحد فيه".

وذكر أنه "إضافة إلى الإسراع في موضوع التنقيب، أي حل موضوع الترسيم والالتزام الكلي في الوقت ذاته لشركة توتال، والكونسورسيوم بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها وهي عملية تأخذ وقتا إضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية"، مؤكدا أن "العمل سيكون جديا على هذا الموضوع، وهذا ما وعدتنا به شركة "توتال"، وهذا أمر إيجابي جدا بالنسبة للبنان وسيسمح له أن يكون دولة على الخارطة النفطية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "الأمور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فورا، والشركة تأخذ الأمر بجدية ولا ضرورة للسلبية في التعاطي معها".