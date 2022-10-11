تعطل موقع مطار لوس أنجلوس الدولي بسبب هجوم إلكتروني

تعذر الوصول إلى موقع مطار لوس أنجلوس الدولي، أمس الاثنين، بعد أن أدرجت جماعة قرصنة موالية لروسيا موقع المطار كأحد أهدافها.



وأكد بيان صادر عن المطار أن أجزاء من الموقع الذي يتصفحه الجمهور قد تعطلت، ولم تحدث أية اضطرابات في العمليات أو أنظمة المطار.



وبحلول مساء الاثنين، بدأ أن الموقع يعمل بشكل طبيعي، والسبب قيد التحقيق، وأبلغ المطار إدارة أمن النقل ومكتب التحقيقات الاتحادي بالحادث، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".



وأدرجت "كيلنت"، وهي جماعة قرصنة، 14 موقعا إلكترونيا، من بينها مطار لوس أنجلوس الدولي ومطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، من بين المطارات الأمريكية التي كانت تستهدفها، وفقا لتقارير.



ولم يحدد متحدث باسم المطار السبب وراء العطل أو ما إذا كان مرتبطا بجماعة "كيلنت".