قرقاش: زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن زيارة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا "مجدولة مسبقا"، مؤكدا أنها تأتي ضمن "خياراتنا السيادية المستقلة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا مجدولة مسبقا في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة"، مضيفا: "ورغم ذلك فإن ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلا عاجلا عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت يوم أمس الاثنين، أن زيارة الرئيس إلى روسيا تأتي بإطار تعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، لتحقيق تسوية فاعلة لأزمة أوكرانيا.