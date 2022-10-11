مطار هيثرو يستعيد مكانته كأكثر المطارات المحورية ازدحاما في أوروبا

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أعلن مطار هيثرو في بريطانيا أنه استعاد مكانته كأكثر المطارات المحورية ازدحاما في أوروبا خلال فصل الصيف.

وذكرت وكالة "بي آيه ميديا" البريطانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 5.8 مليون سائح سافروا عبر المطار، الموجود في لندن، في سبتمبر الماضي.

وحذر مطار هيثرو العام الماضي من أنه تراجع عن مكانته كأكثر مطار ازدحاما في أوروبا عام 2019، ليحتل المرتبة العاشرة في القائمة خلف منافسيه بمدن مثل أمستردام وباريس وفرانكفورت.

وعزا المطار تراجع ترتيبه إلى إجراءات السفر التي اتخذتها بريطانيا للحد من انتشار جائحة كورونا.

ورُفعت القيود في مارس الماضي. وقال مطار هيثرو إنه سجل عددا من المسافرين أكبر من أي مطار محوري آخر في أوروبا في الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر.

لكن الطلب الشهر الماضي ظل منخفضا بنسبة 15% عن مستويات ما قبل الجائحة في سبتمبر 2019.

وأكد المطار أن التوقعات المستقبلية للطلب على السفر "يشوبها الغموض".

وأرجع الأسباب إلى "الرياح الاقتصادية المعاكسة، المتزايدة، وموجة جديدة من كوفيد-19 والوضع المتصاعد في أوكرانيا".

وأضاف المطار: "مع ذلك، نتوقع ازدحاما شديدا خلال أيام الذروة خلال أعياد الميلاد".