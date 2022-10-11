مجموعة العربي تستضيف 200 شركة عالمية لبحث فرص الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي

عقدت مجموعة العربي الرائدة في تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، المؤتمر السنوي التاسع للموردين الأجانب بمدينة العلمين بمشاركة 200 شركة عالمية؛ بهدف بحث فرص استثمار جديدة على أرض مصر وتشجيع السياحة وذلك بحضور الأستاذ محمد يوسف وكيل وزارة الاستثمار، والدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والأستاذة مروة حسين مدير عام الاستثمار بمنطقة آسيا.

وأكد محمد يوسف، أن أهم أهداف هذا المؤتمر هو جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر، والتركيز على الاستثمار في تصنيع مكون محلي مصري بنسبة 100% والذي يتماشى مع سياسة الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب، ذاكرا أن تواجد الموردين الأجانب بالمؤتمر سيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات من خلال معرفة احتياجات السوق المصري من المكونات اللازمة لعملية التصنيع.

وفي سياق متصل صرح المهندس محمد العربي، بأن المؤتمر يعد خطوة هامة على طريق التنمية من خلال تواجد نخبة من المستثمرين الأجانب في مكان واحد على أرض مصر بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين مصر والدول المختلفة ونقل أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم، كما أن المؤتمر يهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين هذه الشركات الأجنبية والعربي لإيجاد فرص جديدة للاستثمار الأجنبي على أرض مصر.

وأكد أن مصر تشهد الآن تحولاً اقتصادياً ملموسا ومؤثرا بين دول العالم، ونحن في مجموعة العربي نسعى إلى رسم مستقبل أفضل لهذا البلد العظيم، تماشيا مع توجهات القيادة المصرية والتي تحمل على عاتقها تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي.