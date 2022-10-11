البنك المركزي: التضخم في تايلاند سيعود إلى مستواه المستهدف منتصف عام 2023

من المتوقع أن يعود التضخم المعلن إلى الهدف الذي يضعه البنك المركزي، والذي يتراوح بين 1% و3%، بحلول منتصف عام 2023 بعد عدم وصوله إلى هذا النطاق خلال العام الحالي فيما يتعلق بعوامل العرض، بحسب ما قاله بنك تايلاند.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة 3.9% بعد أن بلغ متوسطها 5.23% خلال الإثني عشر شهرا الماضية، بحسب ما قاله البنك المركزي في خطاب مفتوح إلى وزير المالية، نُشر على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى صدمات دفع التكاليف، بينما كان للضغوط التضخمية بسبب زيادة الطلب على السلع دورا محدودا.

وبينما تبددت صدمات دفع التكاليف إلى حد ما، لا تزال ضغوط جانب العرض مرتفعة، ويمكن أن تدفع متوسط التضخم المعلن على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة فوق النطاق المستهدف.