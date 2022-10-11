أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة أن مسئولي الأندية لم يعترضون حتى الآن على قرار إقامة بعض حوالي 4 جولات من الدوري العام أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأضاف في تصريحات لقناة صدى البلد: "كل ما نقوم به لصالح الأندية المصرية، دائمًا ما يكون هناك مشاورات عامة مع الأندية، ونحرص أن تشارك جميع الأندية في الرأي، ويكون رأيهم أساسي في كل قرار".

وتابع: "هناك مجهود كبير كي يكون هناك مصدر مالي كبير للرابطة لإنجاح مسابقة الدوري، ولكن لم يتحدد المبالغ المالية الخاصة بمكافآت الفوز باللقب حتى الآن، وسيتم عمل درع جديد للدوري يليق بأقدم دوري أفريقي وعربي".

وأتم ثروت سويلم قائلًا: "سيتم أيضا عمل جائزة لأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف الموسم، ولم نفكر حتى الآن آلية التنفيذ لكن سيتم وضعها بكل حيادية بكل تأكيد".

يُذكر أن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية كان أكد أن الموسم الجديد سيبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وينتهي 30 يونيو 2023، وسيتم إقامة 4 جولات بحد أقصى أثناء كأس العالم 2022، على أن يتم السماح بحضور 3 آلاف مشجع لكل فريق في كل مباراة، مع احتمالية زيادة تلك الأعداد تدريجيًا.