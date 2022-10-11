 الجزائر تسجل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تسجل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 6:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 6:40 ص

سجلت الجزائر، اليوم الاثنين، ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٧١٣ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٣٤٣ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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