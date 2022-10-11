تدشين فعاليات دكان الفرحة بجامعة جنوب الوادي

دشن الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون البيئة وخدمة المجتمع، فعاليات "دكان الفرحة"، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، وذلك بمقر الصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي.

وقال نائب محافظ قنا، إن "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر، والذى يستهدف رعاية الطلاب الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن فعاليات "دكان الفرحة" تضمنت إقامة معرض للملابس والإكسسوارات والأحذية، لخدمة الطلاب الأولى بالرعاية، به حوالى 8 الآلف قطعة ملابس لتوزيعها على 2000 طالب.

وأضاف "عمر" بأنه تم تكريم عدد من الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى بكليات الجامعة المختلفة خلال العام الدراسى الماضى، موجها الشكر لمسئولي صندوق تحيا مصر وجهودهم نحو استمرار التعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة في العديد من المجالات، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.