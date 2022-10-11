نصرالله: ملف ترسيم الحدود البحرية أمام ساعات حاسمة وننتظر الموقف الرسمي

قال حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، أن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أمام ساعات حاسمة، وننتظر الموقف الرسمي داعياً المقاومين للبقاء على جهوزيتهم إلى حين إنجاز التفاهم.

وجاء كلام نصر الله خلال كلمة له في الاحتفال الذي أقامه "حزب الله"، لمناسبة المولد النبوي الشريف في الضاحية الجنوبية لبيروت، مضيفا أنه في اللحظة التي تذهب فيها الوفود للتوقيع بالناقورة بالآلية المتفق عليها بعد أن يحصل هذا التوقيع نستطيع القول أن هناك "تفاهمًا حصل.. نحن كمقاومة سننتظر"، مضيفاً: لذلك لن نهدد ولن نتوعد والليلة فرح.

وقال نصر الله: كمقاومة ما يعنينا أننا نقف إلى جانب وخلف الدولة اللبنانية في موضوع المطالب اللبنانية، وعندما يعلن الرئيس الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد لهذا "الاتفاق والتفاهم" تكون الأمور قد أنجزت بالنسبة للمقاومة وإلى ذلك الحين يجب أن نبقى يقظين.