محادثات بين أمريكا وتركيا لإمداد مقدونيا الشمالية وبلغاريا بالغاز المسال

تجري الولايات المتحدة محادثات مع مسؤولين أتراك من أجل توصيل الغاز الطبيعي الأمريكي المسال إلى الدول المجاورة، مثل مقدونيا الشمالية وبلغاريا، حسبما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "بلومبرج" للأنباء.



وذكرت "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، أن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات تجري في سرية، قال إن المسؤولين الأتراك والأمريكيين أجروا مناقشات "إيجابية" خلال الأيام الأخيرة بشأن التعاون في مجال الطاقة.



وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ترحب بمساعي تركيا لتنويع مصادر الطاقة وسط تقارير حول سعي أنقرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر.



وأشار إلى أن جدول أعمال المحادثات يتضمن أيضا التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتوسيع ممر الغاز الجنوبي والمعادن المهمة.



وأوضحت بلومبرج أنه لم يتسن الوصول إلى مسؤولين أتراك للتعليق على الأمر.